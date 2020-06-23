Политика
Невские НовостиЛукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его
Глава Белоруссии Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его. Он заявил, что те, кто занижает его рейтинг перед выборами, ведут себя неэтично. Он также попросил говорить о проблемах, так как только он сможет их решить.
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Лукашенко попросил оппозиционеров не называть его «Вусаты таракан»
Московский Комсомолецвчера в 17:28
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 21 июня в 07:40
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Происшествия
Сразу четверо новосибирцев скончались от коронавируса за сутки
Всего за последние сутки в регионе было зарегистрировано ещё 106 новых случаев заболевания.
Родные берега (Новосибирск) 00:21
Общество
Блогер и миллионер Настя Тропи разбилась на мотоцикле на Бали
Погибшая девушка гордилась тем, что стала миллионером еще до совершеннолетия 18-летняя Анастасия Тропицель состоятельной девушкой стала в 15 лет.
КМВ Новости 21 июня в 12:49
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК вчера в 21:08
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Происшествия
В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой.
РБК 01:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Общество
Карта выхода России с карантина
Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru вчера в 03:07
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Гаджеты
Apple официально объявила переход Mac на собственные ARM-процессоры
На всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2020) Apple объявила о начале перехода с процессоров Intel к собственным чипам на базе архитектуры ARM для ноутбуков и ПК.
MobiDevices вчера в 15:05
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Lenta.ru вчера в 18:03
Здоровье
Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке
Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.
Medical Note 00:32
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург
РИА Новости вчера в 09:53