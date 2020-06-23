Политика
Газета.RuЛукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на фрагмент выступления политика.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Технологии
Google будет проверять достоверность изображений
Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».
RT на русском 19:17
Культура
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»
В YouTube опубликован трейлер экранизации мюзикла «Гамильтон». Кинотеатральная версия спектакля выйдет 3 июля.
Культуромания 05:11
Армия и оружие
Американский солдат передал секретные данные британским сатанистам
Военнослужащий американской армии передал секретную информацию британской ультраправой группе «Орден девяти углов», которая исповедует культ сатанизма, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в армии и правоохранительных органах.
Взгляд.ру 14:19
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Кино
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Шоу-бизнес
Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»
Тамара Семина: "Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики" Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
Космос
Что, если бы мы смогли создать антигравитацию?
Антигравитация, как следует из названия, является гипотетическим средством противодействия эффектам гравитации.
V-kosmose.com 02:00
Кино
Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» продолжатся 17 августа
CyberSport.ru 08:10
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Музыка
Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана
Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
Футбол
Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.
Soccer.ru 01:36
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявлен очаг коронавируса
Rambler News Service 04:47
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Партия Вучича побеждает на парламентских выборах в Сербии
Как сообщает ТАСС, по данным экзитпола, побеждает Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент страны Александр Вучич.
РЕН ТВ вчера в 15:38
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54