Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на фрагмент выступления политика.

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Технологии Google будет проверять достоверность изображений Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».

Культура Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон» В YouTube опубликован трейлер экранизации мюзикла «Гамильтон». Кинотеатральная версия спектакля выйдет 3 июля.

Армия и оружие Американский солдат передал секретные данные британским сатанистам Военнослужащий американской армии передал секретную информацию британской ультраправой группе «Орден девяти углов», которая исповедует культ сатанизма, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в армии и правоохранительных органах.

Футбол Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Кино Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 496

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru. 25

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 8

Музыка Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы. 271

Футбол Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.

Киберспорт Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Политика Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 5,1K