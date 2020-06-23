Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на фрагмент выступления политика.

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

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