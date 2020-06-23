Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

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