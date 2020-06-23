Политика

РБКРБКЛукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
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Лукашенко ответил оппозиции на фразы «Саша 3 процента» и «усатый таракан»

Lenta.ru19:57

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

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Лукашенко попросил оппозицию не называть его «Вусаты таракан»

Life.ru18:43

Лукашенко призвал оппозиционеров не оскорблять его и не занижать его рейтинг

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Лукашенко попросил оппозиционеров не называть его «Вусаты таракан»

Московский Комсомолец17:28

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Газета.Ru17:11

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

РБК19:16
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Лукашенко в Бресте рассказал, что читает то, что о нем пишут, и знает про «Сашу 3%» и «Вусатага таракана»

КП - Беларусь17:05
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Происшествия

Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии

Газета.Ru вчера в 21:23
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Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
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Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
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В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
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Кавказ Пост 10:10
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Общество

В Амурской области выявили 1399 носителей коронавируса

Благовещенск, 23 июня 2020, 03:35 — REGNUM В Амурской области коэффициент распространения коронавируса в среднем по региону составляет 1,3. Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.
REGNUM 20:35
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Происшествия

Превышение в лесу: на Алтае завели дело на чиновника Минприроды края

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Футбол

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно

Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
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Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
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Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
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Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
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Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

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Телеведущая снялась в платье на голое тело и восхитила фанатов

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В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»

17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.
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Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Режим самоизоляции в Волгоградской области действует уже почти три месяца и продлится по 22 июня 2020 года включительно.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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