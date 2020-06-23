Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов. Лукашенко в понедельник посетил Брест, где встретился с местной оппозицией.
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Лукашенко ответил оппозиции на фразы «Саша три процента» и «усатый таракан»

Lenta.ruвчера в 19:57

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

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Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

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Лукашенко попросил оппозиционеров не называть его «Вусаты таракан»

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Газета.Ruвчера в 17:11

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Life.ruвчера в 18:43
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Лукашенко в Бресте рассказал, что читает то, что о нем пишут, и знает про «Сашу 3%» и «Вусатага таракана»

КП - Беларусьвчера в 17:05
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
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Экономика

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
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Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
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Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Экономика

К Набиулиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии

В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

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Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
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В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна

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Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
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В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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