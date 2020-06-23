Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов. Лукашенко в понедельник посетил Брест, где встретился с местной оппозицией.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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