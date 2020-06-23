Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов. Лукашенко в понедельник посетил Брест, где встретился с местной оппозицией.

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 91

Политика Путин рассказал о новом президентском сроке Президент России Владимир Путин не исключил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 20K

Общество ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму. 351

Экономика Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.

Путешествия Турция активизировала усилия по возобновлению туризма По словам министра иностранных дел турции Мевлюта Чавушоглу, у правительства есть четкий план относительно активизации туристического сезона. 4

Авто Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином. 7

Общество В Свердловской области продлили меры по коронавирусу Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня. 93

Футбол ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду. 4

Политика Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают. 11

Финансы Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года. 1