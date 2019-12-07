Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

Лукашенко подчеркнул, что Минск не просит дешевую нефть или газ. По его словам, Минск готов закупать голубое топливо даже по 200 долларов и нефть не по 63 доллара за баррель при установлении равных условий.
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с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС07:50

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Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

РИА Новости10:51

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru08:43

Лукашенко отказался от дешевого российского газа

Телеканал 360°09:04

Лукашенко потребовал газ и нефть по внутрироссийским ценам

Газета.Ru11:14

Лукашенко на встрече с Путиным назвал подходящие цены на газ и нефть

РБК08:39

Лукашенко потребовал у Путина нефть по внутрироссийским ценам

Известия09:38

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

ТАСС07:50
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Общество

Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Интерфакс вчера в 03:58
Футбол

Каррера в воскресенье подпишет контракт с АЕКом

ProstoProSport 13:07
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Происшествия

Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя

Головинский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Сергея Медведева, который на машине въехал в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве.
РБК 12:54
Политика

В Минске оппозиция вышла на акцию против интеграции с Россией

Известия 08:57
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
РБК 10:18
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

РИА Новости вчера в 12:35
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Фигурное катание

Мозалев и Самсонов объяснили разницу между юниорами и взрослыми

Главное отличие соревнований на взрослом уровне от юниорских - более уверенное катание, сказал призер Финала юниорского Гран-при Даниил Самсонов.
РИА Новости 12:27
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Общество

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
РИА Новости 11:25
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс 13:10
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
РИА Новости 09:50
Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области

В Пензенской области при столкновении грузового автомобиля и автобуса пострадали 10 человек.
ТАСС 10:34
Футбол

«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

Советский спорт 11:45
Единоборства

Кудряшов дал прогноз на бой Поветкин — Хантер

Чемпионат 12:41
Политика

На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
RT на русском 12:30
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Происшествия

Два семилетних мальчика упали под лед на реке в Волгоградской области

РБК 08:17
Общество

Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Интерфакс 07:45
Происшествия

Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Газета.Ru 12:52
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 07:16
Армия и оружие

Китай обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В китайских СМИ появилась статья с обвинениями в адрес России. Авторы утверждают, что Москва украла технологию гиперзвуковых ракет «Циркон».
OAnews 02:14
Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
ТАСС 05 декабря в 18:38
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Футбол

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 (2-й тайм)

Евро-футбол.ру 11:45
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
Газета.Ru 10:21
Происшествия

В Биробиджане начался пожар в торговом центре

RT на русском 12:18
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