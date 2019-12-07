Политика
РИА НовостиЛукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть
Лукашенко подчеркнул, что Минск не просит дешевую нефть или газ. По его словам, Минск готов закупать голубое топливо даже по 200 долларов и нефть не по 63 доллара за баррель при установлении равных условий.
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с чего всё началось
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.ТАСС07:50
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