Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

с чего всё началось

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Политика Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.

Музыка Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Армия и оружие Начальнику пензенского управления Росгвардии вручили медаль На сборе руководящего состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ начальнику Управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову вручили недавно учрежденную медаль «Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский».

Общество В России выросла смертность от отравления алкоголем За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.

Спорт ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

Общество Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.

Авто На продажу выставлен микроавтобус ЗИЛ-3207 Редкий микроавтобус, который был создан еще в период СССР, выставлен на продажу. Речь идет о модели ЗИЛ-3207 1992 года выпуска.

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.