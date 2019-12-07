Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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