Политика
Lenta.ruЛукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.ТАСС07:50
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