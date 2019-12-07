Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

с чего всё началось

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

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