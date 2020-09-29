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Парламентская газета
Парламентская газета

Лукашенко назвал эффективным формат Форума регионов Беларуси и России

Формат Форума регионов Беларуси и России показал свою эффективность, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.В источнике
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Московский Комсомолец

Лукашенко: готовы обсуждать с Россией все экономические предложения

Московский Комсомолец04:45
News.ru

Лукашенко поразмышлял о будущем Белоруссии вместе с Россией

News.ru05:11
REGNUM

Лукашенко считает, что отношения между РФ и Белоруссией будут развиваться

REGNUM05:03
Вечерняя Москва

Лукашенко рассказал, на что нужно обратить внимание Минску и Москве

Вечерняя Москва05:16
Lenta.ru

Лукашенко поразмышлял о будущем вместе с Россией

Lenta.ru04:44
Союзное Вече

Лукашенко заявил о создании равных условий для белорусских и российских производителей

Союзное Вече04:37
Парламентская газета

Лукашенко назвал эффективным формат Форума регионов Беларуси и России

Парламентская газета04:30

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
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