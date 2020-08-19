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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия. Об этом говорится в списке распоряжений, которые он дал по итогам заседания Совета безопасности, передает "БелТА".В источнике
Александр Лукашенко
В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины.
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Коммерсантъ

Лукашенко потребовал от МВД не допустить «больше никаких беспорядков»

Коммерсантъ07:52
РБК

Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков

РБК08:29
Фонтанка.Ру

«Люди требуют мира и тишины». Лукашенко поручил прекратить беспорядки и усилить охрану границ

Фонтанка.Ру08:14
Интерфакс

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Интерфакс09:07
Московский Комсомолец

Лукашенко поручил МВД вернуть в страну «мир и тишину»

Московский Комсомолец07:48
RT на русском

Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в Белоруссии

RT на русском07:43
Газета.Ru

Лукашенко поручил КГБ найти организаторов беспорядков

Газета.Ru08:14

Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.
РИА Новости07:26
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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«Не только уровень дохода»: кому банки дадут ипотеку в 2020 году

Например, Сбербанк (один из лидеров по выдачи ипотечных кредитов) рассматривает заявки от заемщиков со стажем не менее шести месяцев на текущем месте работы и не менее года общего стажа за последние пять лет.
РБК17 августа в 08:39
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Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

Все дело в установленных приложениях, которые занимают много места в хранилище, а также работают в фоновом режиме — то есть, даже в то время, когда человек им не пользуется, заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко изданию Прайм.
Вечерний курьер09:45
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