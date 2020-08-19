Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия. Об этом говорится в списке распоряжений, которые он дал по итогам заседания Совета безопасности, передает "БелТА".В источнике
В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины.
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