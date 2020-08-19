«Не только уровень дохода»: кому банки дадут ипотеку в 2020 году

Например, Сбербанк (один из лидеров по выдачи ипотечных кредитов) рассматривает заявки от заемщиков со стажем не менее шести месяцев на текущем месте работы и не менее года общего стажа за последние пять лет.