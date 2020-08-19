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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия. Об этом говорится в списке распоряжений, которые он дал по итогам заседания Совета безопасности, передает "БелТА".В источнике
Александр Лукашенко
В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины.
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Интерфакс

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Интерфакс09:07
RT на русском

Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в Белоруссии

RT на русском07:43
Фонтанка.Ру

«Люди требуют мира и тишины». Лукашенко поручил прекратить беспорядки и усилить охрану границ

Фонтанка.Ру08:14
Коммерсантъ

Лукашенко потребовал от МВД не допустить «больше никаких беспорядков»

Коммерсантъ07:52
Московский Комсомолец

Лукашенко поручил МВД вернуть в страну «мир и тишину»

Московский Комсомолец07:48
РБК

Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков

РБК08:29
Газета.Ru

Лукашенко поручил КГБ найти организаторов беспорядков

Газета.Ru08:14

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд
РИА Новостивчера в 08:12
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В России банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб. Напомним, бизнес в России получил рекордные убытки как минимум за 16 лет: без учета малых предприятий компании потеряли весной более 1,5 трлн руб. Общая прибыль бизнеса в России за март, апрель и май сократилась на 67% в годовом исчислении.
Коммерсантъ00:32
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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