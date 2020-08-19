В России банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб. Напомним, бизнес в России получил рекордные убытки как минимум за 16 лет: без учета малых предприятий компании потеряли весной более 1,5 трлн руб. Общая прибыль бизнеса в России за март, апрель и май сократилась на 67% в годовом исчислении.