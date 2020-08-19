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Лукашенко поручил белорусским пограничникам усилить охрану госграницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану государственной границы по всему периметру республики. По его словам, это необходимо для борьбы с протестами.В источнике
С чего всё началось
По словам
 Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
RT на русскомвчера в 09:20
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил усилить охрану границы

Национальная служба новостейвчера в 08:54
Газета.Ru

Охрана границ Белоруссии будет усилена

Газета.Ruвчера в 08:49
URA.Ru

Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

URA.Ruвчера в 07:45
РБК

Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

РБКвчера в 08:07
Известия

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Известиявчера в 07:58
ТАСС

Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

ТАССвчера в 07:57
РИА Новости

Лукашенко поручил Минобороны следить за передвижением войск НАТО

РИА Новостивчера в 08:11

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUMвчера в 01:20
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Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»

Москва, 19 августа 2020, 21:37 — REGNUM Северный флот России получит отряд самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.
REGNUMвчера в 14:37

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

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Газета.Ruвчера в 09:56
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В Крыму на заводе «Титан» произошел выброс сернистого ангидрида

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ТАССвчера в 10:13
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