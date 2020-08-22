Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил без предупреждения реагировать на нарушение границ республики. Так глава государства отреагировал на информацию министра обороны об участившихся полетах вблизи рубежей страны.В источнике
Так. Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения.
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Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы
Комсомольская правда12:53