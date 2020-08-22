Статус особо охраняемой территории получит шихан Куштау в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил на встрече с защитниками горы Куштау, что ей будет присвоен статус особо охраняемой территории, и там больше не будут добывать полезные ископаемые.