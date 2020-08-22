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Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил без предупреждения реагировать на нарушение границ республики. Так глава государства отреагировал на информацию министра обороны об участившихся полетах вблизи рубежей страны.В источнике
Александр Лукашенко
Так. Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения.
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РБК

Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы

РБК13:35
ТАСС

Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы

ТАСС13:31
Известия

Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Известия12:58
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения госграниц

Газета.Ru13:19
Говорит Москва

Лукашенко пообещал без промедления реагировать на нарушения госграницы Белоруссии

Говорит Москва12:54
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы

Комсомольская правда12:53
Коммерсантъ

Лукашенко приказал реагировать без предупреждения при нарушении границы с запада

Коммерсантъ12:52

«Символ» белорусской оппозиции встретится с замгоссекретаря США

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ИА Красная Весна13:55

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RT на русском05:28
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