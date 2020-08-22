Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
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