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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Лукашенко выступил с речью в Гродно, пообещав закрыть бастующие заводы

Московский Комсомолец11:16
RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русском10:40
Комсомольская правда

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Комсомольская правда08:57
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБК08:50
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

РИА Новости08:36
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАСС08:30
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъ08:01
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусь09:34

У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»

Михаил Ведерников напомнил, что 21 августа в Пскове при поддержке Министерства культуры России стартовало одно из самых ярких и ожидаемых мероприятий – фестиваль «Музыка на воде».
Псковское агентство информации14:47

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru14:04
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Бывший адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался проходящий по делу о ДТП актер Михаил Ефремов, заявил, что на руле автомобиля артиста обнаружены отпечатки пальцев другого человека.
Известия15:34
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Правительство Италии: ВВП страны возвращается к росту

Рим, 21 августа 2020, 23:01 — REGNUM В третьем квартале 2020 года экономика Италии, судя по предварительным данным, перейдет к росту (относительно показателей предшествующих кварталов), заявил в пятницу, 21 августа, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.
REGNUMвчера в 16:01

США добиваются от Индии отказа от российского вооружения

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация Соединенных Штатов надеется на то, что Индия откажется от подписания дальнейших крупных соглашений с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества.
ToDay News Ufaвчера в 05:37
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Школьница из Башкирии пропала в Крыму

Следователи крымского управления СК возбудили уголовное дело после исчезновения в республике в пятницу 16-летней школьницы из Башкирии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГСУ.
ТАСС15:28
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