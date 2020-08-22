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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
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RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русскомвчера в 10:40
Комсомольская правда

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Комсомольская правдавчера в 08:57
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБКвчера в 08:50
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

РИА Новостивчера в 08:36
Известия

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Известиявчера в 08:33
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАССвчера в 08:30
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъвчера в 08:01
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусьвчера в 09:34

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Навального «вылечат» в клинике, где ранее сфальсифицировали диагноз Ющенко

Врачи клиники «Шарите», куда поместили с отравлением оппозиционера Алексея Навального, ранее сфальсифицировали диагноз Виктора Ющенко, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев 22 августа, передает «Русская весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:31
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Администрация Трампа выступила против законопроекта о работе почты США

Администрация президента США выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны в преддверии президентских выборов и будет рекомендовать Дональду Трампу наложить на него вето.
Российская газетавчера в 18:27

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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