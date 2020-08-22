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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
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RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русском10:40
Телеканал 360°

Лукашенко пригрозил закрыть бастующие предприятия

Телеканал 360°08:42
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБК08:50
Газета.Ru

Лукашенко «сошелся с Путиным» во мнении о давлении на Белоруссию

Газета.Ru10:38
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

РИА Новости08:36
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАСС08:30
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъ08:01
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусь09:34

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