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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
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RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русском10:40
Комсомольская правда

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Комсомольская правда08:57
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъ08:01
Телеканал 360°

Лукашенко пригрозил закрыть бастующие предприятия

Телеканал 360°08:42
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

РИА Новости08:36
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАСС08:30
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБК08:50
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусь09:34

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
3,6K

Немецкие врачи Навального могут выступить с заявлением в понедельник

Заявление лечащих врачей оппозиционера Алексея Навального, которого утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите», ожидается в понедельник, 24 августа, сообщили «РИА Новости» в клинике.
Коммерсантъ11:45
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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