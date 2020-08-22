Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Смотрите также
Ефремов отказался в суде от адвоката Пашаева
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
НАТО интенсивно стягивает войска к границам Норвегии
Сериал «Очень странные дела» не будет закрыт после четвертого сезона
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Пожар на заводе в Башкирии локализовали на площади 6 тыс. кв. м
Крымский астроном-любитель открыл в Солнечной системе новую комету
В США самый мощный корабль ВМФ России назвали самым мощным в мире
Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей
Лукашенко привел в полную боевую готовность часть вооруженных сил
Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами
Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области
Лукашенко призвал граждан Белоруссии простить ошибки правоохранителей
Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
Подробнее о событии