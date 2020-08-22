Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко поручил «повесить замок» на ворота бастующих предприятий

Газета.Ru12:11
RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русском10:40
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъ08:01
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБК08:50
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

РИА Новости08:36
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАСС08:30
Комсомольская правда

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Комсомольская правда08:57
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусь09:34

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru14:04
148

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
240