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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко поручил «повесить замок» на ворота бастующих предприятий

Газета.Ruвчера в 12:11
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъвчера в 08:01
Комсомольская правда

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Комсомольская правдавчера в 08:57
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБКвчера в 08:50
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

РИА Новостивчера в 08:36
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАССвчера в 08:30
RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русскомвчера в 10:40
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусьвчера в 09:34