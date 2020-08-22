Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Смотрите также
Навальный доставлен в клинику в Берлине. Его состояние стабильное
Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией
Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров газа
Беременная Подольская очаровала поклонников пляжным снимком
Фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок» выйдет в России этой осенью
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Барановская рассказала о застиранных трусах рэпера Моргенштерна
Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения
Ведущей нового сезона «Орла и Решки» стала Юлия Коваль
ХК «Трактор» представил новый логотип
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
«Яндекс» запустил единое приложение для сервисов по заказу такси и еды
Вышел официальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Лукашенко впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность
Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций
Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами
Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области
Лукашенко поручил принять жесткие меры по защите Белоруссии
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
Подробнее о событии