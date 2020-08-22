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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко поручил «повесить замок» на ворота бастующих предприятий

Газета.Ruвчера в 12:11
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАССвчера в 08:30
Комсомольская правда

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Комсомольская правдавчера в 08:57
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБКвчера в 08:50
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

РИА Новостивчера в 08:36
RT на русском

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

RT на русскомвчера в 10:40
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъвчера в 08:01
КП - Беларусь

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа

КП - Беларусьвчера в 09:34

Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новостивчера в 08:54
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русскомвчера в 10:06
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
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Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ruвчера в 05:06
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