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РБК
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, трансляцию ведет телеканал RT. По словам главы государства, "если кто-то не хочет работать", губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять.
РИА Новости08:36
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RT на русском

Лукашенко призвал с понедельника закрыть бастующие предприятия

RT на русском09:32
РИА Новости

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

РИА Новости08:36
Телеканал 360°

Лукашенко пригрозил закрыть бастующие предприятия

Телеканал 360°08:42
РБК

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

РБК08:50
Известия

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Известия08:33
ТАСС

Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

ТАСС08:30
Коммерсантъ

Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия

Коммерсантъ08:01

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РБК05:22
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iXBT.comвчера в 04:24
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