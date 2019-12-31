Политика
Газета.RuЛукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти. Об этом сообщает РИА "Новости". Для получения нефти из альтернативных источников он поручил задействовать нефтепровод "Дружба".
Читать в источнике
Оценить527
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве
В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
Политика
«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине
«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Игры
Epic Games дарит на Новый год красочный платформер
До вечера 1 января можно бесплатно забрать игру Yooka-Laylee and the Impossible Lair, которую называют лучшим платформером года.
Общество
Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Политика
Рогозин заявил о лидерстве России в пилотируемом космосе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сохраняет мировое лидерство по развитию пилотируемых программ, кроме того, российские двигатели до сих пор самые эффективные в мире.
Политика
Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США
Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети
Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Кино
1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука
«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют, картина будет интересна всем.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Футбол
Анчелотти одним словом описал Гвардиолу
Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России
«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Политика
Президент присвоил звание замначальнику регионального главка МВД
Заместитель начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ильин получил звание генерал-майора.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Футбол
«Челси» изучает вариант с трансфером Дембеле из «Лиона». Лэмпард считает, что он схож с Дрогба
По информации, полученной от источников Sky Sports, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард видит сходство между Дембеле и бывшим форвардом команды Дидье Дрогба.
Единоборства
Отец Хабиба: «Хочу реванш с Конором, чтобы хейтеры замолчали»
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что хочет второй бой сына против ирландца Конора Макгрегора.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.