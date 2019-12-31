Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти. Об этом сообщает РИА "Новости". Для получения нефти из альтернативных источников он поручил задействовать нефтепровод "Дружба".
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и наладить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, сообщает «БелТА
».
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