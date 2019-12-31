с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти. Об этом сообщает РИА "Новости". Для получения нефти из альтернативных источников он поручил задействовать нефтепровод "Дружба".

Политика Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Общество Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Политика В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

Здоровье Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.