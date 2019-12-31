Политика
RT на русскомЛукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам совещания у главы государства.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и наладить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, сообщает «БелТА».Коммерсантъ08:01
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Политика
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