Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам совещания у главы государства.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и наладить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, сообщает «БелТА
».
Коммерсантъ08:01

Подробнее о событии

Лукашенко поручил в ближайшие дни организовать поставку нефти по железной дороге из портов Балтики

Эхо Москвы08:29

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

RT на русском08:24

Белоруссия отказалась от российской нефти

Lenta.ru07:57

Лукашенко поручил задействовать «Дружбу» для получения нефти из альтернативных источников

ТАСС08:13

Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки

Интерфакс08:11

Лукашенко поручил в ближайшие дни найти альтернативу нефти из России

Коммерсантъ08:01

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

РБК08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 06:24
Общество

ЗАГС Петергофа отказался поженить Деда Мороза и Снегурочку

Как сообщает издание "Фонтанка", Светлана и Сергей пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
РЕН ТВ 07:44
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru 07:21
Футбол

Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме»

Нева Спорт 07:02
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Хоккей

Россия — Германия 0:0 (1-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Футбол

Глушаков: пошел этот 2019 год в баню

Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Газета.Ru 07:40
Шоу-бизнес

Рита Дакота попала в ДТП в такси

Газета.Ru 07:51
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Здоровье

Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите

Чита.Ру вчера в 23:29
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели 05:39
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Москва 24 00:49
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес

Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку

Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Московский Комсомолец 06:03
Культура

Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид

В США скончался художник Сид Мид, создававший визуальный дизайн для фильмов «Бегущий по лезвию», «Чужие» и других картин.
Культуромания 00:25
Хоккей

Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

Спорт-Экспресс 29 декабря в 11:25
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Авто

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
РИА Новости вчера в 05:20
Политика

Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина

Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года.
Утро.ru 07:05
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств

Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
Газета.Ru 08:48
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное