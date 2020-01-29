Общество
РИА НовостиЛукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Наука
Предложен метод вычисления точной массы нейтрино
В своей работе российские ученые, поддержанные грантом Российского научного фонда, предложили совершенно новый метод анализа этих данных, который позволит установить точную сумму масс всех трех видов нейтрино.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Премьера "Форсажа 9" в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2020 года.
Музыка
Дмитрий Маликов празднует 50-летие
29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Энергетика
Россия может прекратить транзит газа через Польшу
Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
Армия и оружие
Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57
Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Армия и оружие
Макрон: Эрдоган не сдержал слово по Ливии
По словам Макрона, Эрдоган обещал не вмешиваться в конфликт, но все-таки отправил турецкие военные корабли в Ливию, на которых находятся сирийские ополченцы.
Футбол
«Зенит» прилетел на сбор в Испанию
Петербургский футбольный клуб «Зенит» прилетел на сбор в Испанию.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о согласовании трансфера Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время станет футболистом «Манчестер Юнайтед».
Общество
Авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за вируса
Авиаперевозчики по всему миру из-за распространения нового коронавируса частично отменяют полеты в Китай на фоне падения спроса и ограничений со стороны властей, а также крупных компаний, которые запрещают своим сотрудникам летать в КНР.
Происшествия
Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»
В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Общество
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине
Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам снежный февраль
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.