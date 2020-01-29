с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

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