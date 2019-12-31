Политика
РИА НовостиЛукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь. Перед этим он призвал завершить переговоры с Россией и заключить контракты. Графики поставок глава государства обсудил с министром энергетики Александром Новаком.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и наладить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, сообщает «БелТА».Коммерсантъ08:01
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