Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь. Перед этим он призвал завершить переговоры с Россией и заключить контракты. Графики поставок глава государства обсудил с министром энергетики Александром Новаком.
Читать в источнике
Комментировать453
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и наладить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, сообщает «БелТА
».
Коммерсантъ08:01

Подробнее о событии

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

РИА Новости12:44

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

РБК08:19

Лукашенко поручил в ближайшие дни найти альтернативу нефти из России

Коммерсантъ08:01

Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки

Интерфакс08:11

Президент Белоруссии Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков

Эхо Москвы10:08

Лукашенко поручил задействовать «Дружбу» для получения нефти из альтернативных источников

ТАСС08:13

Белоруссия отказалась от российской нефти

Lenta.ru07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:36, Ашберн

Опять нефть и газ 31 декабря: Лукашенко собрал управленцев нефтехимического комплекса и дал пару часов на решение вопросов

КП - Беларусь10:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Политика

Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу

Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
REGNUM 08:56
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня вчера в 03:27
Политика

США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января

RT на русском 09:58
Политика

Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»

Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
РИА Новости 12:40
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
7Дней.ру 03:00
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 10:58
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Газета.Ru вчера в 02:37
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Строитель газопровода «Северный поток-2» швейцарская компания Allseas отказалась возобновлять работы по прокладке труб, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 08:46
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Коммерсантъ 11:31
Общество

Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РИА Новости 10:13
Политика

Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный

О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».
REGNUM 11:02
Авто

В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan

Российские дизайнеры «примерили» бюджетному автомобилю кузов лифтбек.
32CARS.ru 08:26
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся автобус

Московский Комсомолец 12:12
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Спорт

Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом

По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Политическая Экспертиза 00:33
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Футбол

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Матч ТВ 12:09
Здоровье

Эндокринолог рассказал о правильном питании 1 января

Перед ужином врач советует еще раз прогуляться на свежем воздухе, а затем съесть какую-нибудь легкую пищу.
Телеканал 360° 10:24
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня вчера в 04:12
Политика

Над посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты

Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий.
REGNUM 12:49
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное