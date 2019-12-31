с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь. Перед этим он призвал завершить переговоры с Россией и заключить контракты. Графики поставок глава государства обсудил с министром энергетики Александром Новаком.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Политика Строители «Северного потока-2» отказались работать Строитель газопровода «Северный поток-2» швейцарская компания Allseas отказалась возобновлять работы по прокладке труб, сообщает РИА Новости.

Политика Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Авто Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.

Политика Над посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий.