Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.

Политика Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым. 7

Происшествия Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. 181

Политика Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.

Футбол Евгений Луценко заинтересовал «Локомотив» и «Краснодар» Нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко заинтересовались лидеры российского футбола – «Локомотив» и «Краснодар», сообщает «Спорт-экспресс».

Финансы Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля. 68

Общество Резкое похолодание ожидается на юге Западной Сибири на этой неделе На западе Европейской России температура воздуха к середине недели понизится на десять градусов, немного меньше, но тоже похолодает на востоке и в центральной части страны, а также на юге Западной Сибири, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Кино Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат награды 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает пресс-служба смотра.

Футбол «Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Энергетика Chevron купит своего конкурента Noble Energy за $5 млрд Chevron Corp, одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Общество Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.

Общество В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева. 586

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Шоу-бизнес Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей 31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович. 37

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах Трамп отметил, чтобы именно эти базы помогли Штатами одержать победу в мировых войнах. Мнения военных по данному вопросу ему не интересны. 993