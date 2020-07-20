Экономика
ТАССЛукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика
Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма
Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Интерфакс 10:03
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
РБК 10:49
Футбол
Евгений Луценко заинтересовал «Локомотив» и «Краснодар»
Нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко заинтересовались лидеры российского футбола – «Локомотив» и «Краснодар», сообщает «Спорт-экспресс».
Первый Тульский 07:58
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
Новые автомобили 03:42
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Резкое похолодание ожидается на юге Западной Сибири на этой неделе
На западе Европейской России температура воздуха к середине недели понизится на десять градусов, немного меньше, но тоже похолодает на востоке и в центральной части страны, а также на юге Западной Сибири, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Сиб.фм вчера в 21:50
Кино
Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат награды 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает пресс-служба смотра.
РИА Новости 09:03
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36
Политика
Экс-депутат Рады: Украина сознательно отказалась от Донбасса
Украина сознательно отказалась от Донбасса, чтобы не платить деньги жителям ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 07:45
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Энергетика
Chevron купит своего конкурента Noble Energy за $5 млрд
Chevron Corp, одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Интерфакс 08:30
Путешествия
Российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Белоруссию
После открытие границ с Белоруссией российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Минск.
Discover24 07:43
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Общество
В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога
В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Политика
Британия опубликует доклад о России 21 июля
Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
RT на русском 10:37
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Общество
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли в штатном режиме
«Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошёл без сбоев, в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 09:04
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 18 июля в 15:47
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Трамп отметил, чтобы именно эти базы помогли Штатами одержать победу в мировых войнах. Мнения военных по данному вопросу ему не интересны.
Evo-rus.com 08:45
Общество
«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным
Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03