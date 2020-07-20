Экономика

ТАССТАССЛукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.
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Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

МИР 2406:32

Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

ТАСС07:45

Лукашенко ожидает рост экономики Беларуси на уровне среднемирового

ГЛАС.RU07:37

Лукашенко предсказал: через пять лет банков «в классическом виде» не будет

REGNUM06:57

Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Газета.Ru09:54

Лукашенко пообещал белорусам решить трудности

Lenta.ru06:10

Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового

Евразия Daily05:19
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Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

КП - Беларусь05:13
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
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Общество

Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск к РФ на 5 млн рублей

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Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Футбол

Ювентус — Лацио 2:0 (2-й тайм)

Туринский "Ювентус" и римский "Лацио" объявили стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:25
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Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Финансы

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.
Коммерсантъ 12:13
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Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском 12:56
Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
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Игры

Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II

Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
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Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
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Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
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Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

CT news 09:40
Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки

Сообщается, что 20 июля в Москве-реке около гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденной девочки с гнилостными изменениями.
РИА Новости 14:48
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Футбол

Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»

По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
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«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.
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Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом

«После активного первого квартала 2020 года в марте—апреле рынки капитала на короткое время закрылись из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и волатильностью цен на нефть», — отмечает руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Наука

В РФ провели более 25 миллионов тестов на коронавирус

Как показали испытания, которые они проводили, даже небольшое количество его излучения способно всего за несколько секунд убить вирус.
Восток-Медиа 04:49
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Экономика

Помоги ближнему: денежные переводы внутри РФ выросли на треть

Переведи другу Средний чек по переводам внутри России во II квартале 2020 года вырос на треть (33%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 39,4 тыс. рублей.
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Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК 12:28
Экономика

«Магнит» запустит новую сеть магазинов

В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
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Политика

Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма

Ношение защитной маски в США в свете пандемии нового коронавируса является проявлением патриотизма.
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
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Шоу-бизнес

Федор Добронравов отказался от зарплаты миллион рублей в месяц

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