Экономика
ТАССЛукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Футбол
«Челси» заплатит 80 миллионов за игрока «Байера»
Свободная Пресса 12:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Крицюка
Ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что у Крицюка проблемы со здоровьем. Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 года.
РИА Новости 11:55
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
РИА Новости 10:16
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Кино
Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»
В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан".
Piter.tv 04:31
Политика
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера
Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Спорт
Первый канал покажет 1 августа церемонии открытия и закрытия ОИ-1980
Первый канал покажет 1 августа церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, кроме того, в эфире будут документальные фильмы о памятном событии, говорится в анонсе вещателя.
РИА Новости 12:29
Общество
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Экономика
Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды
Сотни тысяч жителей самого бедного континента были вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:41
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Армия и оружие
В ООН призвали Армению и Азербайджан избежать катастрофы
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность, так как полномасштабный конфликт между странами станет катастрофой.
Газета.Ru 12:29
Общество
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа
Самоизоляцию обязаны соблюдать пожилые люди В Тюменской области до 16 августа продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:09
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09