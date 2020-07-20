Экономика

ТАССТАССЛукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.
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Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Газета.Ru09:54

Лукашенко пообещал белорусам решить трудности

Lenta.ru06:10

Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

ТАСС07:45

Лукашенко предсказал: через пять лет банков «в классическом виде» не будет

REGNUM06:57

Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

МИР 2406:32

Лукашенко дал обещание поднять экономику Беларуси

Собеседник08:55

Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового

Евразия Daily05:19
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн

Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

КП - Беларусь05:13
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика

Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер

Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
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Музыка

Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
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Футбол

Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
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В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет

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США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
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Общество

Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию

Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Шоу-бизнес

В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

Из-за многочисленных травм голливудской актрисе Шарлиз Терон потребуется провести три операции.
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31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
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Газета.Ru 07:44
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
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Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
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Футбол

Решение по «Химкам» будет принято 22 июля

Решение по выступлению подмосковных "Химок" в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет объявлено 22 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:50
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ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

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Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной в пользу других регионов

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, что бывшее украинское руководство признавалось, что временами было вынуждено больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него, когда регион еще находился в составе Украины.
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