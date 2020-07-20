Экономика

ТАССТАССЛукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.
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Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Газета.Ru09:54

Лукашенко дал обещание поднять экономику Беларуси

Собеседник08:55

Лукашенко пообещал белорусам решить трудности

Lenta.ru06:10

Лукашенко предсказал: через пять лет банков «в классическом виде» не будет

REGNUM06:57

Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

МИР 2406:32

Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

ТАСС07:45

Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового

Евразия Daily05:19
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Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

КП - Беларусь05:13
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Футбол

Смолов вернется из «Сельты» в «Локомотив», пишут испанские СМИ

Клуб хочет сохранить в своем составе Рафинью и Мурильо и уже начал проводить переговоры, а вот Смолов и Шейх должны вернуться в свои команды - "Локомотив" и "Лион" соответственно.
Газета.Ru 14:05
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС 12:50
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Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
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Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Кино

Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»

Piter.tv 04:31
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград 07:49
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
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Здоровье

Минздрав Абхазии заявил о готовности открыть границу

К открытию границ готово министерство здравоохранения Абхазии, 20 июля сообщила глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Общественной палаты.
ИА Красная Весна 14:03
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Политика

Иран намерен покупать новейшее российское оружие

Тегеран заинтересован в покупке новейшего российского вооружения по линии военно-технического сотрудничества, так как РФ является приоритетным партнером страны в этой области.
Газета.Ru 14:29
Музыка

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
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Наука

Создан препарат, убивающий клетки рака молочной железы

Ученые из Америки разработали препарат, убивающий агрессивные клетки рака молочной железы, передает Газета.ru.
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Здоровье

В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Общество

Кровавые сражения в первом геймплее Shadow Warrior 3

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Наука

Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации

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