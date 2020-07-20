Экономика
ТАССЛукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед. Он сказал, что ждет более активного участия от Нацбанка в этом процессе.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Футбол
Мещеряков посоветовал критикам «Локомотива» посмотреть в таблицу
«Отдельным экспертам, которые в последнее время высказывали много всего разного, еще раз рекомендую посмотреть на турнирную таблицу и пересмотреть фильм «Легенда 17», в котором журналист съел свою шляпу», – цитирует Мещерякова ресурс «Спoрт-экспресс».
ProstoProSport 09:24
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00
Армия и оружие
Тестирование нового спутника завершилось в России
Во время тестирования самых последних образцов космической техники удалось с близкого расстояния обследовать один из отечественных спутников с применением специализированной аппаратуры малого космического аппарата.
Сделано в России 18 июля в 02:30
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Футбол
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Адама Траоре и Хименес останутся в топ-6 АПЛ
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.
Чемпионат вчера в 15:15
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Известия вчера в 11:39
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
РИА Новости 05:57
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Футбол
Орлов: «Федун критикует „Зенит“, потому что „Спартак“ на 9 месте - это позор»
Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на заявление владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего петербургский «Зенит» дутым чемпионом.
Евро-футбол.ру 05:08
Политика
Макрон отругал Курца за болтовню по телефону на саммите Евросоюза
На саммите Евросоюза, на котором обсуждался семилетний бюджет сообщества, премьер-министр Австрии Себастьян Курц отлучился для разговора по телефону, за что подвергся критике со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.
Наша версия 07:26
Общество
В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований
Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Общество
Вирусолог оценил риск заразиться коронавирусом на пляже
При возникновении первых симптомов болезни вирусолог рекомендовал пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции в организме начать лечение как можно раньше.
БИЗНЕС Online 09:12
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда 18 июля в 12:10
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Наука
Красноярские ученые придумали новый метод анализа ДТП
Доцент кафедры транспорта Дмитрий Морозов рассказал, что для оценки достоверности разработки результаты, полученные новым методом, сравнили с результатами компьютерного моделирования.
Sibnovosti.ru 05:47
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Американская компания Microsoft признала еще одну проблему, которая есть в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update), пишет Windows Latest.
Live24 09:12
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
REGNUM 07:03
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
Футбол
Ещенко посоветовал фанату «Зенита» поцеловать судей в одно место
ProstoProSport 06:42
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24