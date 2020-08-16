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Известия

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам страны не допустить реализации идеи по организации живой цепи из протестующих и неравнодушных от Вильнюса до Киева. Об этом сообщило БелТа 15 августа.В источнике
Александр Лукашенко
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
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РЕН ТВ

Лукашенко не понравилась идея «цепи неравнодушных» на 300 тыс. человек

РЕН ТВ22:54
Комсомольская правда

Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью

Комсомольская правдавчера в 14:54
Известия

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Известия22:00
РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РБКвчера в 15:26
Газета.Ru

Лукашенко приказал не допускать выстраивания цепи из людей через Белоруссию

Газета.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Лукашенко поручил силовикам не допустить цепь «неравнодушных» от Вильнюса до Киева

ТАССвчера в 14:55
РИА Новости

Лукашенко потребовал не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РИА Новости21:12

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

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РИА Новостивчера в 09:13
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