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РБК
РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики не допустить реализации идеи по выстроению живой цепи из «неравнодушных» людей от Вильнюса до Киева. Об этом сообщает агентство БелТа.В источнике
Александр Лукашенко
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
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РИА Новости

Лукашенко потребовал не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РИА Новости21:12
РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РБКвчера в 15:26
Взгляд.ру

Лукашенко приказал силовым ведомствам не допустить «живой цепи» от Вильнюса до Киева

Взгляд.рувчера в 14:54
Известия

Лукашенко поручил ведомствам «категорически не допустить» незаконных акций

Известиявчера в 15:01
ТАСС

Лукашенко поручил силовикам не допустить цепь «неравнодушных» от Вильнюса до Киева

ТАССвчера в 14:55
Газета.Ru

Лукашенко приказал не допускать выстраивания цепи из людей через Белоруссию

Газета.Ruвчера в 15:11
Комсомольская правда

Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью

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