Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики не допустить реализации идеи по выстроению живой цепи из «неравнодушных» людей от Вильнюса до Киева. Об этом сообщает агентство БелТа.В источнике
Александр Лукашенко
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РБКвчера в 15:26
РИА Новости

Лукашенко потребовал не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РИА Новости21:12
Известия

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Известия22:00
РЕН ТВ

Лукашенко не понравилась идея «цепи неравнодушных» на 300 тыс. человек

РЕН ТВ22:54
Газета.Ru

Лукашенко приказал не допускать выстраивания цепи из людей через Белоруссию

Газета.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Лукашенко поручил силовикам не допустить цепь «неравнодушных» от Вильнюса до Киева

ТАССвчера в 14:55
Комсомольская правда

Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью

Комсомольская правдавчера в 14:54

Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры могут следить за людьми

По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры, — заявил специалист.
Вечерняя Москва21:09
1