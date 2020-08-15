Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики не допустить реализации идеи по выстроению живой цепи из «неравнодушных» людей от Вильнюса до Киева. Об этом сообщает агентство БелТа.В источнике
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
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Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью
Комсомольская правдавчера в 14:54