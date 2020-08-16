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Дни24
Дни24

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Беларусь не допустит проведения акции «живой цепи» от Вильнюса до Киева. Соответствующее поручение Генпрокуратуре, КГБ, МВД и Минобороны дал переизбранный на шестой срок Александр Лукашенко.В источнике
Александр Лукашенко
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
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РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РБКвчера в 15:26
РИА Новости

Лукашенко потребовал не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РИА Новости21:12
Известия

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Известия22:00
РЕН ТВ

Лукашенко не понравилась идея «цепи неравнодушных» на 300 тыс. человек

РЕН ТВ22:54
Газета.Ru

Лукашенко приказал не допускать выстраивания цепи из людей через Белоруссию

Газета.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Лукашенко поручил силовикам не допустить цепь «неравнодушных» от Вильнюса до Киева

ТАССвчера в 14:55
Комсомольская правда

Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью

Комсомольская правдавчера в 14:54

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

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РИА Новостивчера в 16:33
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