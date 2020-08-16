Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
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Беларусь не допустит проведения акции «живой цепи» от Вильнюса до Киева. Соответствующее поручение Генпрокуратуре, КГБ, МВД и Минобороны дал переизбранный на шестой срок Александр Лукашенко.В источнике
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
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Комсомольская правдавчера в 14:54