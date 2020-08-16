Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Дни24
Дни24

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Беларусь не допустит проведения акции «живой цепи» от Вильнюса до Киева. Соответствующее поручение Генпрокуратуре, КГБ, МВД и Минобороны дал переизбранный на шестой срок Александр Лукашенко.В источнике
Александр Лукашенко
Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии.
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Лукашенко не понравилась идея «цепи неравнодушных» на 300 тыс. человек

РЕН ТВ22:54
РИА Новости

Лукашенко потребовал не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РИА Новости21:12
РБК

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

РБКвчера в 15:26
Известия

Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Известия22:00
Газета.Ru

Лукашенко приказал не допускать выстраивания цепи из людей через Белоруссию

Газета.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Лукашенко поручил силовикам не допустить цепь «неравнодушных» от Вильнюса до Киева

ТАССвчера в 14:55
Комсомольская правда

Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью

Комсомольская правдавчера в 14:54

Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 197 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:15
696

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
138

Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
7

Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
RT на русском02:09
41

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
451