Политика

РБКРБКЛукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Александр Лукашенко
Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели.
— Александр ЛукашенкоМедиазона вчера в 13:13

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