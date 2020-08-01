Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели.

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Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,7K

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Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 779

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Происшествия Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. 38

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Здоровье На Украине начали действовать новые правила карантина С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.

Наука Ученые Оксфорда усомнились в точности модели распространения эпидемии Правительство Великобритании не предоставляет достоверных данных о результатах тестирования на коронавирус в домашних условиях, что ставит под угрозу стратегию оперативной локализации новых очагов, заявили ученые Оксфордского университета, 1 августа передает Sky News.