Общество
РИА НовостиЛукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
Политика
Качество жизни в регионах оценит АСИ
Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%
С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Теннис
Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
Футбол
Василий Уткин рассказал о зарплате Кокорина в «Зените»
Популярный спортивный комментатор Василий Уткин во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о зарплате Александра Кокорина, который является нападающим в футбольном клубе «Зенит».
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Армия и оружие
Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Катар
"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Происшествия
На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины
Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
Белый дом предупредил, что публикация новой книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не может состояться до тех пор, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Здоровье
В Китае от коронавируса погибли уже 162 человека
В провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли еще 37 человек. Таким образом, число жертв вируса достигло 162.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Общество
Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.