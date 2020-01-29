Общество
РБКЛукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Происшествия
Грузовые вагоны с углем сошли с рельсов в районе Мегета
Происшествия
Захарченко хочет вернуть через суд конфискованные 9 миллиардов рублей
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, намерен через суд вернуть себе конфискованное имущество на девять миллиардов рублей.
Общество
ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о "минировании" — теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ.
Авто
В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy
Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Авто
Убиться можно: российские водители рискуют жизнью из-за упрямства
У Mitsubishi и Toyota процент доехавших — менее 20%, у Subaru — 18,3%, у Nissan — 22,6%. Пресс-службы BMW и Ford на запрос «Известий» не ответили.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
США поставили перед Палестиной сроки согласования «сделки века»
Globallookpress Ближневосточная "сделка века", детали которой огласил президент США Дональд Трамп, вызвала бурю возмущенных комментариев в мировом сообществе.
Здоровье
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
Доктор Мясников предложил принимать радикальные меры для эффективной борьбы с эпидемиями Как сообщает ToDay News Ufa, провокационное заявление сделал известный врач на своем Telegram-канале.
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Хоккей
Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Здоровье
В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за 18 лет
С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложенный Вашингтоном план ближневосточного урегулирования, а также вопросы сотрудничества в области экономики и безопасности, сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Наука
Технология CRISPR вылечила свиней с мышечной дистрофией
Недавно же учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы вылечить от этого недуга подопытных свиней.
Происшествия
Тягач «снес» микроавтобус в Макарове
Идущий на обгон автомобиль столкнулся с Деликой . Водитель тягача, следовавшего за Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Экономика
«Норникель» заявил о палладиевом «пузыре» на рынке
По словам Берлина, финансовые спекулянты создали на рынке палладиевый "пузырь", что плохо для отрасли.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 января сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах россиян
В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.