с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Экономика В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.

Общество Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса Американская компания Google приняла решение о продлении срока закрытия своих офисов в Китае в связи с вспышкой коронавируса нового типа, передает РИА Новости.

Политика Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Наука Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.

Футбол Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак» Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Политика США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.

Энергетика Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80% Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.