Общество
РБКЛукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Экономика
В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
Политика
Журналист Бабицкий прокомментировал давление на РФ в ПАСЕ
Ранее депутат Государственной Думы Антон Морозов прокомментировал попытки западных политиков оказать давление на РФ в ПАСЕ.
Музыка
Маликов в день рождения Началовой исполнит их совместную песню
Общество
Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса
Американская компания Google приняла решение о продлении срока закрытия своих офисов в Китае в связи с вспышкой коронавируса нового типа, передает РИА Новости.
Происшествия
Четырехмесячного сына отец отравил снотворным в Подмосковье
На допросе мужчина рассказал, что он подсыпал в детское питание снотворное, чтобы ребенок лучше спал.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Наука
Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Политика
Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ
В перенесенном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сыграл с "Ливерпулем".
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Политика
США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Политика
Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
Шоу-бизнес
Подписчики оценили изысканный образ Гагариной в комбинезоне с декольте
Гагарина не постеснялась и надела роскошный комбинезон с блестками. Его глубокий вырез в области декольте доходил до талии.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Экономика