Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЛукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
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 госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.
RT на русском16:03

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Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

RT на русском16:03

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

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ТАСС13:45

Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Lenta.ru13:43
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Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит?

КП - Беларусь18:19
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