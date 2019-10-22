с чего всё началось

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.

Общество К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.

Общество Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».

Футбол Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных.

Футбол Каштру: «Динамо» не удивило «Шахтёр» Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским "Динамо" — 2:2.

Политика «Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.

Армия и оружие Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.

Армия и оружие Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.

Армия и оружие В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Общество В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Экономика Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.