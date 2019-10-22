Армия и оружие
RT на русскомЛукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
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с чего всё началось
Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.RT на русском16:03
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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
News.ru 13:01
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Политика
США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности
Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».
Взгляд.ру вчера в 22:51
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Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
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Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Спорт-Экспресс 12:51
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Анастасия Решетова через два дня после родов надела корсет
Напомним, роды Анастасии Решетовой проходили в подмосковном госпитале Лапино.
Вечерний курьер 20 октября в 10:08
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Ученые объяснили причины симпатии женщин к психопатам
Вечерняя Москва 01:40
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В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Национальная служба новостей 02:59
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Политика
Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции
«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции „Аккую“ от своего имени, от имени своего народа», — заявил Эрдоган.
Телеканал 360° 16:45
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня 03:32
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 04:45
Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Футбол
Тренер «Славии» о «Барсе»: «Если мы не будем думать о победе, пусть завтра вместо нас сыграют наши жены»
Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
Sports.ru 16:19
Хоккей
«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Политика
Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте
Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
РБК 15:14
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
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В расписании BlizzCon 2019 есть шесть безымянных слотов: Diablo IV, Overwatch 2 и другие новые игры?
Игромания.ру 17:34
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«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
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При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
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Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
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После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу
Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru 12:28
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Metaratings 20 октября в 11:23
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой
Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.
Экспресс газета 08:13