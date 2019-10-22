с чего всё началось

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

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Хоккей «Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.

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Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.

Здоровье После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.

Футбол Арсенал (Тула) — Сочи 1:1 Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».