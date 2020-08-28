Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
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Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
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Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции
КП - Беларусьвчера в 06:50