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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
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Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известиявчера в 07:11
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов
Газета.Ruвчера в 10:58
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Новые методы лечения рака разрабатывают в Приморье

В Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета хотят выявить новые маркеры для более эффективной диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний головного мозга человека (глиом) и определить мишени для их терапии на молекулярном уровне.
ВладМедицина.рувчера в 21:08

Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на марш против расизма

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну на центральном бульваре американской столицы на манифестацию по случаю 57-й годовщины марша на Вашингтон.
Взгляд.ру20:45

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс26 августа в 19:02
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Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.рувчера в 12:49
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