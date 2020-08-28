Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил Польше и Литве ответными санкциями

Коммерсантъ06:51
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новости08:39
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известия07:11
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБК07:40
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ru06:39
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАСС06:13
RT на русском

Лукашенко пригрозил дать ответ на санкции против Белоруссии

RT на русском06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусь06:50

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
377

Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ08:54
14

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
538

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1вчера в 12:11
351

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфорос04:56
39

Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2

Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2. В ходе онлайн-мероприятия будут раскрыты детальные характеристики и возможности гибкого смартфона, а также его розничная цена и дата начала продаж.
MobiDevices01:24
2

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Ведомости08:15
54

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

Салон фастбека преобразили обновленная мультимедийная система, диаметр экрана которой теперь варьируется от 8 (раньше было 7) до 10,25 дюйма, а также два варианта приборной панели: аналоговой с 4,2-дюймовым цифровым «кластером» и полностью цифровой.
Автоновости днявчера в 15:46
4

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
135

Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
19