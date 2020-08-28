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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
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Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ruвчера в 06:39
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известиявчера в 07:11
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.
Газета.Ruвчера в 16:33
1

МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии

Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии.
ИА Красная Веснавчера в 14:36
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Беглов попросил Роспотребнадзор открыть кинотеатры, театры и фудкорты

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой рассмотреть возможность открытия кинотеатров, театров и концертных залов, а также фудкортов и магазинов-«островов» в ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Росбалтвчера в 10:57
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Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайн27 августа в 14:47

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.рувчера в 12:49
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Сергей Иванов отстранен от должности главы Тербунского района

Тербунский районный суд поддержал СК РФ по Липецкой области об отстранении от должности на время расследования уголовного дела о превышение служебных полномочий главы администрации района Сергея Иванова.
Gorod48вчера в 12:49
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Лукашенко назвал Путина своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова своего российского коллеги Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвал его своим хорошим другом, передает агентство «БелТА».
Rambler News Serviceвчера в 09:17
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