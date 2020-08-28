Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Смотрите также
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
13-летняя дочь российского режиссера снялась в модном бикини
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
В Минске на акции с участием женщин начались задержания
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына
В Ярославской области нашли тело члена экипажа перевернувшейся баржи
В Екатеринбурге запустили свои серверы для облачного гейминга
Лукашенко назвал Путина своим другом
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Лукашенко оценил заявления о распаде Беларуси и передаче Гродно Польше
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции
КП - Беларусьвчера в 06:50