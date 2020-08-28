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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ru09:40
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБК07:40
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфакс06:44
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известия07:11
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил Польше и Литве ответными санкциями

Коммерсантъ06:51
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новости08:39
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАСС06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусь06:50

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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Отец Месси сообщил о решении футболиста перейти в «Манчестер Сити»

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо провел переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана "Барселоны" Лионеля Месси, с целью обсудить возможный трансфер аргентинца в стан парижан.
РИА Новости10:33

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57